Он был отвергнут, так как "противоречил внешнеполитическим принципам президента страны Дональда Трампа", сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) разрабатывало более масштабный план нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, но он не был согласован американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Мы были готовы рассмотреть все варианты, но президент [Трамп] этого не захотел", - сказал источник канала. По его словам, план был отвергнут, так как он "противоречил внешнеполитическим принципам Трампа", а также из-за возможного большего количества жертв с обеих сторон.

Отмечается, что такая расширенная операция предполагала нанесение удара по еще трем ядерным объектам Тегерана. Ее продолжительность увеличилась бы до нескольких недель, подчеркнул неназванный американский чиновник.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.