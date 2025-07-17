Ни в отчете, ни в заявлении министра гражданской авиации не говорится, что это была ошибка пилота, заявил Глава федерации индийских пилотов Чаранвир Рандхава

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Федерация индийских пилотов выразила решительный протест против выводов американских СМИ о причинах крушения самолета Air India, произошедшего 12 июня в Ахмедабаде. Глава федерации Чаранвир Рандхава осудил опубликованную газетой The Wall Street Journal (WSJ) статью, в которой вина возлагается на командира судна.

"Ни в отчете, ни в заявлении министра гражданской авиации не говорится, что это была ошибка пилота", - приводит слова Рандхава агентство ANI. "Нигде в отчете не упоминается, что переключатель подачи топлива был выключен из-за ошибки пилота. Я осуждаю эту статью. Они невнимательно прочитали отчет, и мы примем против них меры", - отметил он.

По мнению эксперта, катастрофа могла произойти из-за поломки механизма устранения неисправностей системы управления тягой (TCMA). "Это требует тщательного расследования. Boeing пока не предпринял никаких действий и даже не пытался выдать директиву о проверке всех этих самолетов на наличие TCMA", - сказал Рандхава.

Возражая утверждениям СМИ, глава федерации призвал не комментировать отчет и дождаться подробного расследования авиакатастрофы, прежде чем делать выводы. Он также выразил протест против того, что в состав комиссии по расследованию авиакатастрофы не входил ни один пилот.

"Индийские пилоты одни из лучших в мире. Я не высказывал своего мнения газете The Wall Street Journal, которая также обратилась ко мне, потому что я против этих американских СМИ. Они намеренно излагают свое собственное мнение, свою точку зрения, основанную на этом отчете, хотя ничего подобного в нем нет", - добавил он, призвав Министерство гражданской авиации Индии сформировать следственную комиссию с участием пилотов, инженеров и экспертов по безопасности полетов.

Крушение

2 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?". На что получил ответ: "Я этого не делал". Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что командир разбившегося самолета выключил подачу топлива.