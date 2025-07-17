Фатих Алтайла, в частности, говорил о том, что президент республики намерен оставаться у власти бессрочно

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Турецкая прокуратура требует до семи лет и шести месяцев лишения свободы в отношении популярного журналиста и телеведущего Фатиха Алтайлы по делу об оскорблении президента республики Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила газета Sözcü.

Оскорбление президента в Турции является уголовно наказуемым деянием.

Алтайлы задержали в конце июня в Стамбуле на основании решения местной прокуратуры. Причиной для задержания и последующего ареста стало его выступление на авторском канале в YouTube с критическими высказываниями в адрес Эрдогана, в частности слова о том, что турецкий лидер намерен бессрочно оставаться у власти. Алтайлы изначально отверг выдвинутые против него обвинения, сообщив, что привел в передаче результаты одного из соцопросов, согласно которому порядка 70% турецких избирателей выступают против пожизненного нахождения у власти Эрдогана.

62-летний Алтайлы ранее работал в самых известных турецких СМИ, в том числе в газетах Cumhuriyet и Hürriyet, на телеканалах Kanal D, Show TV, Atv и Habert rk. В последние годы он ведет авторские передачи на YouTube.