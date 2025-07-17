Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил важность саммита

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Саммит России и Индии важен для Нью-Дели, встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди пройдет в столице Индии в удобное для обеих сторон время. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос ТАСС.

"Саммит России и Индии важен. Предыдущий прошел в Москве, теперь нам пора провести этот саммит у себя в Нью-Дели", - сказал он.

"Его даты будут определены обеими сторонами, чтобы саммит был проведен в удобное время", - добавил индийский дипломат.