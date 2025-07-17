В ней приняли участие более 150 человек

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Акция нидерландских госслужащих в поддержку Палестины прошла перед зданием министерства иностранных дел королевства в Гааге. Как передает корреспондент ТАСС, в демонстрации приняли участие более 150 человек.

Мероприятие по традиции прошло в форме "сидячего" протеста и длилось около часа. Участники акции периодически скандировали требования к властям Нидерландов разорвать политическое и экономическое сотрудничество с Израилем. Многие из них также принесли с собой плакаты с лозунгами "Госслужащие требуют перемирия" и "Остановите геноцид в секторе Газа".

В демонстрации, в частности, приняли участие известные общественные деятели и бывшие дипломаты. "Я обращаюсь ко всем госслужащим Нидерландов: сопротивляйтесь приказам политиков, противоречащим основополагающим принципам закона, конституции и международному праву. Третьи страны, включая Нидерланды, не должны оставаться в стороне в случае серьезных подозрений на то, что другое государство совершает военные преступления, а тем более геноцид", - так в своем выступлении прокомментировала действия Израиля в Газе экс-сотрудница представительства Нидерландов при Палестинской национальной администрации, председатель общественной группы The Rights Forum Бербер ван дер Вуде. По ее оценкам, власти Нидерландов делают недостаточно для помощи мирным жителям анклава и предают их, продолжая поддерживать отношения с Израилем.

"Я пришел сюда, потому что считаю, что ни один человек не может остаться равнодушным, когда речь заходит об убийстве детей. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить происходящее в Газе", - заявил в беседе с ТАСС один из протестующих. По его словам, нидерландские госслужащие приняли решение проводить демонстрации в поддержку Палестины еженедельно на фоне активизации обсуждения на уровне ЕС возможной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.