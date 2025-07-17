Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников

Речь идет об ответственных за насильственный призыв в армию, из-за которого был убит этнический венгр в Закарпатье

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Венгрии ввели санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Вчера в Брюсселе мы инициировали включение трех высокопоставленных украинских военных в санкционный список Евросоюза. Мы предложили внести в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Министерства обороны Украины. Пока этого не произошло, сегодня мы приняли меры по запрету на въезд этих трех лиц на территорию Венгрии", - сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште.

Он отметил, что во время принудительного призыва на военную службу на Украине "применяется физическое насилие и пытки". "Людей избивают только за то, что они не хотят идти на войну, не хотят отправляться на фронт и участвовать в массовых убийствах", - уточнил Сийярто. Министр напомнил, что доказательства этого содержатся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти.

О положении венгров в Закарпатье

Глава МИД также подчеркнул, что украинские власти нарушают права венгерского меньшинства в Закарпатье уже в течение последних 10 лет, лишая его возможности использовать родной язык в областях культуры, образования и самоуправления. Возмущает еще и то, что политики в Брюсселе закрывают на это глаза и, несмотря на неоднократные заявления Будапешта, стараются не замечать действий Киева, сказал Сийярто.

Отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли такая ситуация к "заморозке отношений" между Венгрией и Украиной, он предупредил, что подобное развитие событий очень дорого обойдется украинским властям. "Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину и ежегодно поставляет туда более 100 млн куб. м природного газа, поэтому для Украины действительно возникнет большая проблема, если эти отношения будут заморожены", - пояснил министр.

Он также напомнил, что Венгрия оказывает соседней стране гуманитарную помощь и принимает у себя украинских беженцев.

Гибель венгра в Закарпатье

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Правительство Венгрии призвало наказать виновных и ввести санкции ЕС против ответственных за насильственную мобилизацию на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза". Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи со смертью Шебештьена.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".