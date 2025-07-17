С предложением обмена эксгумированных останков советских воинов с "Холма Славы" на украинских военнопленных выступил мэр Львова Андрей Садовой

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал кощунством предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военнопленных.

"Безусловно, военнопленных нужно возвращать любой ценой, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Но Садовый не пытается их вернуть, он пытается спекулировать на их плене и пляшет на костях. На костях в том числе и львовян, которые вполне могут быть среди этих 355 погибших тогда, возможно, родителей кого-то из львовян нынешних".

По сути, продолжил Бужанский, "Садовый пытается сказать, что можно вырыть из могилы бойца, погибшего при освобождении украинского города", и обменять его останки. Он предупредил, что тогда никто не застрахован от того, что в будущем кто-то так же поступит с погибшими в ходе нынешнего конфликта.

Накануне Садовый предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы и останки легендарного разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

В Москве назвали эксгумацию захоронений "свидетельством античеловеческой сущности киевского режима".