Депутат Рады назвал "сигналом" отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

Ярослав Железняк напомнил, что процесс назначения посла занимает много времени, так как требуется согласование принимающей стороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отказ Вашингтона согласовать предложенную изначально Киевом кандидатуру министра обороны в уходящем правительстве Рустема Умерова на пост нового украинского посла является "сигналом". Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

"Еще когда эта новость о Рустеме [Умерове] была первой, я сказал, что там не все так просто и нужно получить согласование от Вашингтона. А его здесь не получили. Сигнальчик", - написал он в Telegram-канале. Депутат напомнил, что процесс назначения посла занимает много времени, так как требуется согласование принимающей стороны.

Офис Зеленского инициировал смену премьер-министра и реорганизацию кабинета министров. Ряд оппозиционных депутатов Верховной рады уже назвали этот процесс "перестановкой кроватей", в результате которой никаких изменений в политике страны не произойдет. 16 июля Рада одобрила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля, что по закону влечет за собой отставку всего правительства. 17 числа парламент утвердил новым главой кабмина бывшую первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко. Ожидается, что Шмыгаль станет новым министром обороны. Зеленский уже внес в Раду его кандидатуру.

После появления первых слухов о предстоящих перестановках в правительстве ряд украинских СМИ и депутатов сообщили, что Умеров уйдет из Минобороны и отправится послом в США. По данным СМИ, там уже проживает его семья. Однако утром 17 июля Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова. По информации Железняка, теперь Умеров, скорее всего, перейдет на должность секретаря или замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Позже Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил США назначить послом Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министра юстиции.

Некоторые аналитики обратили внимание, что перестановки в украинском кабмине совпали по времени с пребыванием в Киеве спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который приехал 14 июля и пробыл несколько дней. Он сам сообщал, что темой его встречи с Зеленским было ускорение поставок Киеву американских вооружений в рамках новой сделки с НАТО.

С февраля 2021 года интересы Киева в Вашингтоне представляет Оксана Маркарова. Она поддерживала тесные связи с администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, и слухи о ее отставке ходят с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По информации украинских СМИ, отставка Маркаровой была главной темой телефонного разговора Зеленского с президентом Трампом 4 июня.