В Нью-Йорке начались переговоры по Кипру с участием лидеров общин и посредников

Встреча проходит в формате "пять плюс один",

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Вторая с начала года встреча в расширенном формате по урегулированию кипрской проблемы стартовала в нью-йоркской штаб-квартире ООН, сообщает корреспондент ТАСС.

Как и четыре месяца назад в Женеве, встреча проходит в формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности - Великобритании, Греции и Турции, а также генсека ООН.

Форум начался с ужина, который изначально был рассчитан на один час, но в итоге продлился втрое дольше. Отвечая на вопрос журналистов, по какой причине затянулась первая совместная встреча участников саммита, президент Республики Кипр Никос Христодулидис пояснил, что "дискуссия оказалась интересной". Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил в интервью турко-кипрской газете "Кыбрыз", что ужин прошел "в дружеской атмосфере".

Источники греко-кипрской газеты "Филелефтерос" сообщили, что в ходе встречи генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости укрепления межобщинного доверия на острове для продвижения переговоров.

Двусторонние встречи

Канцелярия президента Кипра сообщила, что еще до ужина Христодулидис отдельно пообщался с Герапетритисом, а в течение дня у него запланирована встреча с замруководителя британского Форин оффиса Стивеном Доти.

По информации "Филелефтерос", у Христодулидиса также состоялась часовая беседа с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, на которой были затронуты отношения ЕС и Турции. Во время разговора президент Республики Кипр выразил готовность посодействовать укреплению связей Анкары с Брюсселем.

В среду Христодулидис в интервью греческой газете "Нафтемпорики" заявил, что "решающая роль [в процессе кипрского урегулирования] принадлежит Турции" и что именно Анкарой будут приниматься "решения о возобновлении переговоров" об определении будущей судьбы острова.

Дальнейшая программа

У Антониу Гутерриша на четверг запланированы отдельные встречи с лидерами кипрских общин, чтобы окончательно выяснить их позиции перед пленарным заседанием, которое должно начаться в 18:30 и продлится около пяти часов.

После этого генсек ООН должен будет огласить итоги форума, обозначить перспективы проведения следующего саммита и поставить перед сторонами задачи, которые они должны будут постараться разрешить до следующей расширенной встречи.

После провальных саммитов

Проводившиеся под эгидой ООН переговоры по решению кипрской проблемы были прерваны в 2017 году после провального саммита в Кран-Монтане, где стороны в лице тогдашних президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи были чрезвычайно близки к тому, чтобы достичь урегулирования, но в последний момент политическая сделка сорвалась.

Еще более безрезультатным оказался саммит 2021 года в Женеве с участием того же Анастасиадиса и уже нового лидера турко-кипрской общины Эрсина Татара.

Расширенная же встреча по Кипру в марте нынешнего года, в которой участвовали Христодулидис и Татар, принесла некоторые позитивные итоги в виде согласования сторонами мер по укреплению межобщинного доверия, по которым оба лидера должны были договориться до проведения июльского, то есть нынешнего, саммита. Однако серия встреч между главами двух общин острова привела к тому, что из шести намеченных мер они договорились только по четырем, а две, включая главную - об открытии новых пунктов перехода через буферную зону острова - так и остались нерешенными.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована так называемая Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.