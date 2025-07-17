Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД в связи с поджогом церкви в Закарпатье

Глава ведомства Петер Сийярто отметил, что Будапешт передаст общине села Паладь-Комаровцы средства на восстановление храма

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Будапеште вызван в МИД Венгрии в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и угрозами проживающему там венгерскому национальному меньшинству. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что вечером 16 июля украинские экстремисты подожгли греко-католическую церковь в селе Паладь-Комаровцы (Ужгородский район Закарпатской области) и нанесли на стену одного из домов надпись "Венгров на ножи". "Сегодня мы вновь вызвали посла Украины в министерство иностранных дел", - сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште.

Он также отметил, что правительство Венгрии передаст общине села Паладь-Комаровцы средства на восстановление храма. О произошедшем там инциденте будет уведомлен Совет Европы. Министр назвал эти события возмутительными и неприемлемыми.

Сийярто напомнил, что всего несколько дней назад глава украинской дипмиссии в Венгрии Федор Шандор вызывался в МИД в связи со смертью в городе Берегово 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Как сообщали в соцсетях родственники этого человека, он умер в больнице после жестокого избиения украинскими силовиками на призывном пункте, потому что не хотел отправляться на фронт.

Правительство Венгрии расценило это как нарушение прав человека, потребовало наказать виновных и призвало Евросоюз ввести санкции против ответственных за насильственную мобилизацию на Украине.