Сторонники главы Гагаузии пикетируют суд

Участники акции требуют освобождения Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Сотни людей пикетируют здание Апелляционной палаты Кишинева, которой 17 июля предстоит рассмотреть протест адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул на продление ей домашнего ареста еще на 30 дней, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции требуют освободить политика и прекратить преследования оппозиции.

"Евгения уже 69 раз была в суде. Мы благодарим вас за поддержку и требуем только одного - справедливого суда. Мы хотим, чтобы судьи руководствовались буквой закона, а не телефонной юстицией", - сказал перед собравшимися депутат парламента Вадим Фотеску.

Обвинение мотивирует необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может повлиять на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом само дело никак не продвигается. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы обвинения, заявляя, что за ее арестом стоят президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности.

Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с 2024 года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Политик категорически отвергает все доводы стороны обвинения и заявляет, что за арестом стоит правящая партия.