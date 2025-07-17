На одной из автозаправочных станций в провинции Казвин в бензобаки автомобилей президентского кортежа был залит некачественный бензин, смешанный с водой

ТЕГЕРАН, 17 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей поездки в город Тебриз, расположенный на северо-западе страны, был вынужден проделать последнюю часть пути на обычном такси из-за того, что в бензобак его автомобиля попал некачественный бензин. Об этом сообщил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.

"Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания [в бензобаки] бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси", - приводит его слова портал NasrNews.

По словам Молави, нарушение было обнаружено 15 июля. На одной из автозаправочных станций в провинции Казвин в бензобаки автомобилей президентского кортежа был залит некачественный бензин, смешанный с водой.