Туннель располагался на глубине 18 м

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа расположенный на глубине 18 м туннель радикалов протяженностью 800 м. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска действуют в Дарадж-Туффе на севере сектора Газа. В этом районе военнослужащие подорвали подземный туннель протяженностью около 800 м, проложенный на глубине 18 м", - говорится в заявлении.

Кроме того, в этом районе "летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар и уничтожил отряд радикалов, вооруженных гранатометами", добавили в пресс-службе.