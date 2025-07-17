Как отметили в катарском внешнеполитическом ведомстве, в эту группу вошли три ребенка, которые вернулись в Россию, и 11 детей, которые воссоединились с близкими на Украине

ДОХА, 17 июля. /ТАСС/. Катар выступил посредником при воссоединении по меньшей мере 100 детей с родственниками в России и на Украине. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

"Государство Катар объявило, что в результате успешных посреднических усилий новая группа украинских и российских детей вернулась к семьям в июле 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в X. По информации ведомства, в эту группу вошли три ребенка, которые вернулись в Россию, и 11 детей, которые воссоединились с близкими на Украине. "Общее число детей, которые вернулись к семьям с начала посреднической миссии Катара, достигло 100", - отмечается в документе.

В связи с этим государственный министр в катарском МИД Мухаммед аль-Хулейфи выразил признательность уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу "за их непрекращающиеся усилия, которые способствовали успешному воссоединению разлученных семей".

16 июля Львова-Белова сообщила, что 11 детей вернутся к родственникам на Украине. Она поблагодарила Катар за помощь в процессе воссоединения семей, в том числе за обеспечение логистики, покрытие транспортных и других расходов. По данным аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на сегодняшний день 25 детей из 17 семей воссоединились с родственниками в России, 112 детей из 88 семей вернулись к родственникам на Украине и в других странах.