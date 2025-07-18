Тема создания Киевом ядерного оружия вызывает тревогу у многих политиков. ТАСС попытался разобраться в вопросе, начав с мнения одного из самых авторитетных украинских политиков до прихода к власти нынешнего киевского режима — экс-премьера Украины (2010–2014) Николая Азарова. В интервью агентству Азаров высказал мнение, что украинские власти располагают возможностью создать "грязную бомбу", поскольку в стране есть большое количество ядерных отходов.

Однако при этом, полагает он, на Украине сейчас нет научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия. "Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать "грязную бомбу" — возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть. Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. [Хотя] сам режим готов на что угодно", — сказал он.

Способ давления?

Тема "грязной бомбы" в руках киевского режима, проигрывающего России на поле боя, активно обсуждалась осенью минувшего года. Так, газета Bild 17 октября 2024 года написала о том, что для создания первой бомбы украинскому режиму потребуется всего несколько недель. Украинский источник издания мотивировал такие сроки тем, что все материалы и знания уже имеются и будут использованы при получении приказа. В этой связи он предложил Западу "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о (западных) красных линиях". Владимир Зеленский, как и в предыдущие разы всплытия данной темы поспешил успокоить зарубежных союзников, заверив, что Киев не собирается создавать ядерное оружие. В России в это поверили не все: замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев убежден, что на Украине пытаются создать "грязную бомбу" и для этого у киевского режима есть все возможности. Между тем о том, что Киев стремится создать ядерное оружие, ТАСС писал за два года до этого.

Как это было

Вскоре после начала специальной военной операции — 6 марта 2022 года — источник в одном из российских компетентных ведомств рассказал ТАСС, что проект "Ядерная Украина" мог стать на тот момент реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Он говорил, что к осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для формирования технологического базиса по созданию собственного ядерного оружия Киев приступил сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. По словам собеседника агентства, практическую направленность и активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению тогдашнего президента Петра Порошенко. "НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлению. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов", — говорил источник. При этом, по его данным, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. Есть основания полагать, что "не обошлось без участия Вашингтона", уточнял собеседник агентства.

Кто участвовал

Источник ТАСС говорил, что ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ). Экспериментальная база там позволяла проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии. В работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове.

Источник ТАСС отдельно отмечал использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. "Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной бомбы", так и по выделению плутония. Естественный для чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", — пояснял собеседник агентства.

Также к работе привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета им. Шевченко и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред.

Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки им. Е.О. Патона и Институте металлофизики им. Г.В. Курдюмова. Кроме того, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича и Физико-механический институт им. С.В. Карпенко с учетом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.

В данном контексте обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки.

Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и создании новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причем большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами.

В частности, в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого сотрудничества — создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетной дальностью до 1,5 тыс. км.

"Южмашзавод" также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1 тыс. км.). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей".

Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия. В частности, были достигнуты значимые результаты в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов. По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев.

В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов — в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины.

Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими ДРГ в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим.

Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "Ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.

Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить.