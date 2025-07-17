Исследователи создали алгоритм, способный с 94% вероятностью точно предсказывать уже прошедшие вспышки птичьего гриппа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эпидемиологи из Германии и Швеции разработали систему ИИ, способную предугадывать новые вспышки высокопатогенных форм птичьего гриппа на территории Европы, и обнаружили при ее помощи, что перелеты лебедей-шипунов играют важную роль в распространении данного вируса. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Scientific Reports.

"Нам удалось выявить ключевые факторы, влияющие на вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на территории Европы. Помимо температуры в самый холодный месяц года и минимальных температур во втором и третьем кварталах года в некоторых регионах субконтинента важную роль в распространении вируса играют популяции диких лебедей-шипунов, что объясняет некоторые недавние вспышки гриппа среди птиц в Нидерландах", - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа европейских эпидемиологов под руководством профессора Гейдельбергского университета (Германия) Иоакима Роклева при всестороннем изучении истории вспышек птичьего гриппа, которые происходили на территории Европы в промежутке между 2006 и 2021 годами. Для раскрытия причин и движущих факторов, влиявших на данные эпизоды распространения вируса гриппа, ученые создали специальную систему машинного обучения.

При ее помощи ученые проанализировали, как на вероятность развития вспышек различных форм птичьего гриппа влияли климатические факторы, в том числе температура окружающей среды и уровень осадков. Также эти расчеты учитывали антропогенные и экологические показатели, в том числе плотность популяций домашних и диких птиц, их видовой состав, плотность растительного покрова и наличие водных экосистем.

Опираясь на результаты этих расчетов, исследователи создали алгоритм, способный с 94% вероятностью точно предсказывать уже прошедшие вспышки птичьего гриппа, опираясь на природно-климатические и социоэкономические данные. Последующие расчеты при помощи этой программы помогли писследователям выявить ключевые факторы, влиявшие на распространение птичьего гриппа.

Оказалось, что важную роль в развитии новых вспышек вируса играли не только колебания температуры в холодное время года и плотность растительного покрова в октябре-декабре, но и миграции диких европейских лебедей-шипунов. Это потенциально связано с тем, что многие регионы Европы, в том числе Германия и Нидерланды, служат "временной стоянкой" для этих птиц во время перелетов на зимовку в более теплые регионы Евразии. Это необходимо учитывать при профилактике птичьего гриппа в популяциях домашней птицы, подытожили ученые.

О птичьем гриппе

В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а год назад эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно происходили на молочных фермах и птицефабриках в США.