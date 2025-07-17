По данным CNN Brasil, в министерстве республики считают заявления генсека альянса Марка Рютте абсурдными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Бразилии считает бессмысленными и неуместными заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях в ответ на укрепление торговых связей республики с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мауро Виэйра.

"Комментарии генерального секретаря НАТО совершенно неуместны. Во-первых, потому что НАТО является военным альянсом, этот блок не ведет переговоры по торговым соглашениям. Во-вторых, Бразилия в нем не состоит", - заявил он в интервью CNN Brasil. По данным телеканала, в МИД республики считают заявления Рютте абсурдными.

"Бразилия, как и все другие страны, занимается торговыми вопросами на двусторонней основе или в рамках ВТО. Так что это (высказывания Рютте - прим. ТАСС) какая-то ерунда, в них нет смысла", - указал Виэйра.

Ранее генсек НАТО заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией.