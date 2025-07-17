Клаудия Шейнбаум отметила, что в Соединенных Штатах "нет ориентированных на молодежь социальных программ, нет вовлечения детей, они много занимаются спортом, а потом в юности рано покидают родительский дом"

МЕХИКО, 17 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство США должно признать проблему наркомании среди американской молодежи, без чего невозможно эффективно бороться с наркотрафиком и преступностью.

"Пока США не признают серьезную проблему зависимости молодых людей от наркотиков, не будет результатов [в борьбе с наркотиками]", - заявила она в ходе ежедневной пресс-конференции.

Шейнбаум подчеркнула, что в США "нет ориентированных на молодежь социальных программ, нет вовлечения детей, они много занимаются спортом, а потом в юности рано покидают родительский дом".

"Не все решается полицией, Нацгвардией или армией, они (США - прим. ТАСС) должны признать, что у них серьезная проблема с потреблением наркотиков", - добавила Шейнбаум. При этом она указала, что Мексика каждый день предпринимает усилия по борьбе с производством и контрабандой наркотиков, страна добивается значительных успехов в задержаниях преступников и изъятии больших партий метамфетамина, кокаина и фентанила.

"Сколько задержанных мы видим в США по делам о трафике фентанила или оружия в Мексику? Очень мало, здесь (в Мексике - прим. ТАСС) же это ежедневное явление", - отметила Шейнбаум.

Она отметила, что Мексика готова к тесному сотрудничеству с США в борьбе с наркотрафиком, но требует комплексного подхода, который учитывает и социальные причины проблемы.