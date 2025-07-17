Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение республики необоснованным и абсурдным

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киев готовит ответные меры против Будапешта, который ввел санкции в отношении трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным <...>. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ", - цитирует Сибигу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

17 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт запретил въезд трем украинским военачальникам, а также инициировал их включение в санкционный список Евросоюза. Как уточнили украинские СМИ, речь идет о начальнике управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Виталии Ткаченко, командующем оперативным командованием "Запад" Владимире Шведюке и руководителе департамента мобилизации Минобороны Романе Юзвенко.

По сведениям венгерских властей, в середине июня 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Правительство Венгрии призвало наказать виновных и ввести санкции ЕС против ответственных за насильственную мобилизацию на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".