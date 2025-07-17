Еще девять человек ранены, уточнили в Латинской патриархии Иерусалима

ИЕРУСАЛИМ, 17 июля. /ТАСС/. Жертвами израильского удара по единственному католическому храму в секторе Газа в общей сложности стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле.

"Сегодня утром около 10:20 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) территория [церкви] Святого Семейства в Газе, принадлежащая Латинской патриархии, была атакована израильской армией. На данный момент три человека лишились жизней в результате полученных травм и еще девять ранены, в том числе один в критическом состоянии и двое в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В патриархии подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.

До этого сообщалось о двух погибших и шести раненых.

Власти Израиля ранее выразили сожаление в связи с повреждением церкви и пообещали расследовать обстоятельства случившегося и придать полученную информацию гласности. По версии израильской стороны, военные не наносят целенаправленных ударов по религиозным сооружениям в Газе.