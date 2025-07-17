По словам премьер-министра республики, страна "достигла всего, чего могла" в ходе обсуждения гарантий от потенциального ущерба из-за запрета на импорт российского газа

БРАТИСЛАВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава не будет блокировать принятие антироссийских санкций Евросоюза, запланированное на 18 июля.

"В этот момент, дорогие друзья, было бы непродуктивно продолжать и завтра блокировать 18-й санкционный пакет, - сообщил Фицо в видеообращении к согражданам, помещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Все возможности переговоров [с Еврокомиссией об удовлетворении требований Словакии о продолжении поставок газа по приемлемый цене и в необходимом объеме] пока исчерпаны. Я даю инструкцию нашим представителям в ЕС освободить завтра дорогу к [принятию] 18-го пакета санкций".

Фицо напомнил, что вопреки "угрозам, жестким словам и критике", Словакия "шесть раз накладывала вето на 18-й пакет санкций ЕС против России". "Для сохранения наших позиций в ЕС мы должны пережить этот черный период времени в этой международной организации, которую считаем своим жизненным пространством", - отметил Фицо.

Братислава, по словам премьера, получила от Еврокомиссии определенные гарантии того, что в случае запрета поставок в ЕС газа из РФ она будет обеспечена этим энергетическим сырьем в соответствии с ее потребностями.

"Мы сегодня, 17 июля, завершили первый этап борьбы с имбецильным предложением Еврокомиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа в Евросоюз. Я уже в тысячный раз повторяю, что это идеологическое предложение, обусловленное одержимостью против России, <...> наносит прежде всего ущерб всему ЕС и конкретно Словакии", - сказал премьер.