Обозреватель The Times не увидел значительного изменения в позиции Трампа по Украине

Существуют как минимум три причины, чтобы думать, что за этим кажущимся разворотом стоит намного меньше, чем видится на первый взгляд, указал Джерард Бейкер

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Последние заявления президента США по Украине свидетельствуют о куда менее значительном изменении его позиции, чем принято думать. Такое мнение высказал на страницах газеты The Times обозреватель Джерард Бейкер.

"Существуют как минимум три причины, чтобы думать, что за этим кажущимся разворотом стоит намного меньше, чем видится на первый взгляд. Во-первых, это непоследовательность самого Трампа. Лишь смелый человек поставит деньги на основании какого-либо заявления Трампа, если только речь не идет об очень краткосрочной перспективе", - пишет Бейкер.

Второй причиной колумнист называет не только то, что американские вооружения, согласно плану Трампа, должны добираться до Украины "окольным путем" через Европу, но и то, что "их так мало, что они не представляют собой значительного роста общего уровня западной поддержки Украины". "Несколько ракет [для ЗРК] Patriot в краткосрочной перспективе и обещание долгосрочных поставок через европейских союзников никак не изменят военный баланс в те сроки, которые могли бы удовлетворить насущные потребности Украины", - пишет Бейкер.

Наконец, в-третьих, Бейкер призывает смотреть на недавние заявления президента США не с точки зрения "запоздалой попытки помочь Украине", а с точки зрения его "превалирующей амбиции быстро положить конец боям".

"Европейская проблема"

По мнению журналиста, недавние заявления Трампа могут быть восприняты так, что "США не рассматривают Украину как вопрос своего жизненно важного и естественного интереса" и продолжают считать ее, "в сущности, европейской проблемой". Обозреватель пишет, что команда Трампа обоснованно полагает, что Европа "хронически неспособна, как экономически, так и морально, взять на себя необходимые расходы и жертвы", чтобы "дать отпор" России.

"Скептицизм ключевых советников Трампа по поводу поддержки Украины основывался на убеждении, что альянс, который хочет добиться цели, но не готов предоставить средства, всегда будет вести асимметричную войну, которую невозможно выиграть. Его кажущееся изменение настроения на этой неделе не поменяет этого", - говорится в колонке.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ТАСС новый план президента США, заявил, что Россия и далее будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции, если готовность Москвы договариваться не найдет надлежащего отклика.