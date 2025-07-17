В государстве 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Запад в период местных выборов в Грузии осенью текущего года вновь попытается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы уже видим первые признаки того, что есть попытка привнесения дестабилизации извне. Некоторые шаги Брюсселя нам говорят о том, что будет попытка извне дестабилизировать страну. Как это мы увидели на прошлых выборах, и в дальнейшем подтвердилось, что это было вмешательство в выборы, думаю, и в этом случае будут попытки с применением подобных писем и резолюций, чтобы произошла дестабилизация", - заявил Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".

В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления.