Пекин готов сотрудничать с международным сообществом для внесения конструктивного вклада в урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель КНР Гэн Шуан

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен активнее использовать все доступные инструменты для прекращения конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза по Сирии.

"В настоящее время одна за другой вспыхивают горячие точки на Ближнем Востоке. Новые и старые противоречия переплетаются и накладываются друг на друга. От Газы до Красного моря, от Йемена до Ирана, от Ливана до Сирии конфликты и войны продолжаются. Ситуация сложная и нестабильная", - подчеркнул дипломат.

По его словам, происходящее не отвечает интересам стран региона и международного сообщества. "Совет Безопасности, как орган, несущий основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен решительно выполнять свои обязательства и использовать все инструменты для скорейшего прекращения конфликтов, восстановления мира и стабильности в регионе и достижения их на долгосрочной основе", - отметил Гэн Шуан.

Он добавил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом для внесения конструктивного вклада в урегулирование ситуации.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.