Бразильский лидер сказал, что президент США разрушает двусторонние отношения, которые существуют в течение 200 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июля. /ТАСС/. Американские избиратели сделали выбор в пользу действующего лидера США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, чтобы он исполнял обязанности главы Белого дома, а не императора всего мира. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира", - заявил он в интервью CNN International.

Бразильский лидер сказал, что президент США разрушает двусторонние отношения, которые существуют в течение 200 лет. Ранее Трамп объявил о введении на бразильские товары пошлин в размере 50% с 1 августа. "Было бы гораздо лучше сначала договориться, а после прийти к возможному соглашению", - подчеркнул Лула да Силва. При этом ранее глава бразильской администрации уже пообещал ответить зеркально в случае, если Белый дом не отменит свое решение о тарифах.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не согласилась с оценками, которые дал действиям президента США его бразильский коллега. "Президент [Трамп], безусловно, не пытается быть императором мира", - заверила она на регулярном брифинге для журналистов, комментируя высказывания Лулы да Силвы. "Он (Трамп - прим. ТАСС) сильный президент Соединенных Штатов Америки, и он также лидер свободного мира", - утверждала представитель Белого дома. По ее мнению, во всем мире наблюдаются значительные изменения благодаря "сильному лидерству" Трампа.

Ливитт также заявила, что нормы регулирования цифровой сферы в Бразилии, а также "слабая защита прав на интеллектуальную собственность <...> подрывают позиции технологических и инновационных компаний США". Кроме того, она обвинила власти Бразилии в неадекватной охране окружающей среды, в связи с чем местный сельскохозяйственный сектор якобы имеет конкурентное преимущество над американским.