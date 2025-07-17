Белый дом: Трамп не причастен к увольнению прокурора по делу Эпштейна

В администрации президента США заявили, что это решение было принято Минюстом

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не имеет отношения к увольнению дочери экс-главы ФБР прокурора Морин Коми, работавшей над делами рэпера и продюсера P. Diddy и финансиста Джеффри Эпштейна, это решение было принято министерством юстиции.

На регулярном брифинге для журналистов Ливитт спросили, имел ли Трамп отношение к увольнению Коми. "Это было решение, принятое министерством юстиции", - ответила пресс-секретарь.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Министерство юстиции США уволило Морин Коми. Морин - дочь бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, которого американская администрация подозревает в фабрикации документов по делу Эпштейна, а также в правонарушениях при изучении связей Трампа с Россией и якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

По информации источников ABC News, Трамп ранее выражал недовольство тем, что Морин Коми продолжает занимать свою должность. Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что прокурор была отправлена в отставку без объяснения причин.