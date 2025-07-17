Стороны также обсудили сотрудничество по укреплению отношений Вашингтона и Эр-Рияда, говорится в заявлении Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого они обсудили Сирию и Иран. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили вопросы региональной безопасности, включая усилия по прекращению насилия в Сирии. Они также обсудили стремление к дипломатии с Ираном и сотрудничество США и Саудовской Аравии по обеспечению безопасности на Красном море и прекращению боевых действий в Судане", - сказано в документе.

Как указывается в заявлении, стороны также обсудили текущее сотрудничество по укреплению отношений двух стран.