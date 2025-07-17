Трамп призвал прекратить суд над экс-президентом Бразилии Болсонару

Президент США выразил надежду, что бразильское правительство сменит курс и положит конец режиму цензуры

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить судебный процесс против бывшего президента Бразилии (2019-2022) Жаира Болсонару. Об этом говорится в письме американского лидера бывшему главе южноамериканской страны.

"Я увидел, с каким ужасным отношением вы столкнулись, находясь в руках системы, которая повернулась против вас. Этот судебный процесс должен быть немедленно прекращен", - написал Трамп в письме, текст которого опубликован на его странице в Truth Social.

"Я искренне надеюсь, что правительство Бразилии сменит курс, перестанет подвергать нападкам политических оппонентов и положит конец этому нелепому режиму цензуры. Буду внимательно следить за ситуацией", - добавил американский лидер.

Ранее глава Белого дома раскритиковал бразильские власти за действия в отношении Болсонару, против которого идет следствие по делу о попытке переворота с целью сорвать в 2022 году приход к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.