Президент республики раскритиковал главу Соединенных Штатов за призывы прекратить суд над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Призывы президента США Дональда Трампа прекратить судебное расследование над бывшим бразильским лидером (2019-2022) Жаиром Болсонару являются атакой на суверенитет южноамериканской республики. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в обращении к нации.

"Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальной суверенитет", - сказал он.

По словам президента, его возмутил тот факт, что "данная атака на страну получила поддержку многих бразильских политиков". "Они настоящие предатели своего Отечества", - подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп раскритиковал бразильские власти за действия в отношении Болсонару, против которого идет следствие по делу о попытке переворота с целью сорвать в 2022 году приход к власти действующего лидера страны. Впоследствии президент США призвал прекратить судебный процесс против экс-главы Бразилии.

Лула да Силва также заявил о готовности применить любые меры для защиты экономики республики после того, как руководство США объявило о введении с 1 августа пошлин на бразильские товары в размере 50%. "Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности", - указал он. Закон принят 11 апреля и включает в себя критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности.

"Победителей в тарифных войнах не бывает, - заключил Лула да Силва. - Мы мирная страна, у нас нет врагов. Мы выступаем за многополярность и сотрудничество между странами. Однако пусть никто не забывает, что единственным хозяином Бразилии является ее народ".