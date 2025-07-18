В свою очередь начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД Северной Кореи обвинил Токио в обострении ситуации в регионе

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Звучащие в Японии утверждения о том, что Пхеньян представляет угрозу для Токио являются "наглым вздором". Об этом заявил начальник политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР, комментируя публикацию ежегодного доклада Министерства обороны Японии "Белая книга".

"Это является всего лишь наглым вздором, нацеленным на сокрытие угрожающей сущности Японии, которая, превратив все [свои] острова в военный аванпост и базу для осуществления гегемонистских Индо-Тихоокеанских стратегий США, постепенно обостряет ситуацию в регионе", - привело его заявление Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он также отметил, что стремление Токио поставить на вооружение наступательные средства, такие как ракеты "Томагавк" (Tomahawk) и модернизированные японские ракеты "Тип-12" (Type 12) с дальностью до 1000 км, "нарушает мир и безопасность не только в регионе, но и на планете, и приводит ситуацию в регионе к взрывоопасному состоянию".

По словам начальника политического отдела Института по делам Японии при МИД КНДР, такое развитие ситуации показывает, что "именно усилия КНДР для укрепления сил сдерживания ядерной войны вносит вклад в поддержание стратегического равновесия и стабильности в регионе". Сам доклад "Белая книга" Минобороны Японии он назвал "сценарием войны".

В "Белой книге" отмечалось, что Япония обеспокоена разработкой КНДР сверхзвукового оружия. В японском ведомстве выразили мнение, что это направлено на "затруднение ответных действий предполагаемого противника" в случае военного конфликта с участием КНДР. В Минобороны Японии подвергли критике развитием Пхеньяном ракетно-ядерной программы, назвав это прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.