Президент США назвал эту новость фейком и пригрозил подать в суд на газету

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летие американскому финансисту Джеффри Эпштейну, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с документами.

По ее информации, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них стал действующий президент США. Свой рисунок он сопроводил подписью: "С днем рождения - и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом".

Издание запросило комментарий Трампа во время подготовки статьи. Президент назвал эту новость фейком и заявил, что автором рисунка был не он. Американский лидер пригрозил подать в суд на газету в случае обнародования этой информации.

"Где это письмо? Стоит ли удивляться, что они так и не показали его нам до публикации?" - прокомментировал статью вице-президент США Джей Ди Вэнс в X. Он усомнился, что Дональд Трамп мог изобразить нечто подобное.

Газета отмечает, что кроме рисунка Трампа в альбоме представлен рисунок женской груди, сделанный рукой Лесли Векснера - основателя и бывшего владельца американской компании L Brands, которой принадлежит выпускающая женское белье, косметику и аксессуары фирма Victoria's Secret . "Я хотел подарить тебе то, что ты хочешь. Вот оно", - подписал Векснер свой рисунок.

По данным WSJ, альбом фигурирует среди документов, которые рассматривал Минюст во время расследования дела Эпштейна в 2019 году. Газета не уточнила, используются ли эти материалы в проверке, которую недавно инициировала администрация Трампа.

О "деле Эпштейна"

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, поскольку она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу американской администрации обнародовать все материалы по делу Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.