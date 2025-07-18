Протестующие, среди которых были не только медики, но и обычные граждане, члены различных профсоюзов и общественных движений, прошли от здания конгресса к площади перед дворцом правительства

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Врачи крупнейшей детской больницы Аргентины имени доктора Хуана Гаррахана провели 24-часовую забастовку и марш в центре Буэнос-Айреса. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.

Протестующие, среди которых были не только врачи, но и обычные граждане, члены различных профсоюзов и общественных движений, прошли от здания конгресса к площади перед дворцом правительства. На пути следования манифестантов было большое количество полицейских. Акция прошла мирно.

Конфликт между правительством и сотрудниками больницы имени доктора Хуана Гаррахана продолжается не первый месяц. Медработники требуют улучшения условий труда, в том числе для специалистов, проходящих ординатуру. В частности, профсоюз врачей просит увеличить минимальный размер зарплат в больнице до 1,8 млн песо ($1 295). Среди требований протестующих также звучала отставка министра здравоохранения страны Марио Лугонеса.

Правительство Аргентины утверждает, что низкие зарплаты в больнице стали следствием плохого управления медучреждением и чрезмерного штата сотрудников.

Забастовка врачей не повлияла на оказание чрезвычайной помощи и лечение госпитализированных детей.

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства в декабре 2023 года охарактеризовал ситуацию как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов.