Президент США назвал издание "отвратительной и грязной газетенкой"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подать в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ), компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации фейковой новости о якобы подаренном американскому финансисту Джеффри Эпштейну изображении обнаженной женщины. Об этом глава Белого дома заявил в публикации на своей странице в Truth Social.

"СМИ нужно научиться быть правдивыми, а не полагаться на, по всей вероятности, несуществующие источники", - написал Трамп, отметив, что подаст в суд на издание. Глава американской администрации также подчеркнул, что и WSJ, и Руперт Мердок заранее получили предупреждение о подлоге, касающемся письма. Трамп отметил, что Мердок обещал "разобраться с этим", но ничего не сделал.

Президент США охарактеризовал издание как "отвратительную и грязную газетенку". Трамп указал на то, что если бы такое эротическое письмо действительно существовало, его политические оппоненты, включая Хиллари Клинтон, давно обнародовали бы эту информацию.

Ранее WSJ сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. По ее информации, Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей предпринимателя.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.