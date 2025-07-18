По мнению президента Соединенных Штатов, происходящее устроила Демократическая партия

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой раскрыть стенограммы показаний по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна перед большой коллегией присяжных.

"Я попросил генпрокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания большой коллегии присяжных с одобрения суда", - написал Трамп на своей странице в Truth Social. Генпрокурор в свою очередь выразила готовность направить соответствующий запрос в суд.

Он мотивировал свое решение "нелепой оглаской" по делу уличенного в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода Эпштейна. Происходящее, по мнению американского президента, устроила Демократическая партия США, и "этому немедленно надо положить конец".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. По ее информации, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Хозяин Белого дома в ответ на это объявил о намерении судиться с газетой и медиамагнатом Рупертом Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность относительно подложности информации о рисунке.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Генпрокурор затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, поскольку имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов.

При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.