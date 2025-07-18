В дальнейшем концепция Россия - Индия - Китай могла бы пойти по пути к институционализации, сообщил старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ"

ШАНХАЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Формат РИК (Россия- Индия - Китай) может сосредоточиться на совместных экономических проектах на начальном этапе после перезапуска трехстороннего механизма. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ", эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн.

"Механизм РИК может быть перезапущен в ограниченном масштабе с помощью надежной стратегии маленьких быстрых шагов, - полагает эксперт. - В краткосрочной перспективе формат может сосредоточиться на малочувствительных областях, таких как экономическое сотрудничество, и постоянно укреплять взаимное доверие с помощью конкретных проектов".

В среднесрочной перспективе, опираясь на опыт предыдущего взаимодействия, РИК мог бы пойти по пути к институционализации, создать секретариат, укрепить механизм регулярных министерских встреч и уделить внимание разработке дорожных карт сотрудничества в области цифровой экономики и возобновляемой энергетики, считает Цянь Фэн. В долгосрочной перспективе РИК может сотрудничать по таким глобальным вопросам, как управление климатом и цифровая торговля, и постепенно выстроить новый тип отношений между крупными державами, предположил он.

"Изменения геополитической и экономической ситуации в 2025 году открывают новые возможности для развития формата РИК, - отметил Цянь Фэн. - К позитивным факторам относятся постепенное потепление китайско-индийских отношений, очевидное повышение уровня экономической взаимозависимости трех стран, дальнейшее укрепление интересов в сфере безопасности и рост общей потребности в реформе глобального управления".

Эксперт напомнил, что ранее трехстороннее сотрудничество подвергалось воздействию проблемы китайско-индийской границы и ряда других вопросов. "Нельзя игнорировать тот факт, что активное вмешательство внешних сил также усложнило функционирование РИК", - отметил Цянь Фэн. Он указал, что США усилили свое взаимодействие с Индией посредством Индо-Тихоокеанской стратегии, и Нью-Дели выбрал политику стратегического хеджирования, участвуя в "Четырехстороннем диалоге по безопасности" (QUAD - Австралия, Индия, США и Япония). С одной стороны, Индия усиливала меры предосторожности и сдерживания в отношении Китая, а с другой, стремилась сохранить традиционные отношения сотрудничества с Россией, отметил Цянь Фэн. "Эта выжидательная позиция делает трехсторонний механизм уязвимым для вмешательства извне", - добавил он.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва ведет переговоры с Пекином и Нью-Дели о возобновлении работы в формате Россия - Индия - Китай. По его словам, российская сторона заинтересована, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны - важные партнеры и основатели БРИКС.