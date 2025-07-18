Вашингтон должен сократить поставки вооружений в другие страны, заявил экс-советник министра обороны Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Вашингтон должен сократить поставки вооружений в другие страны, поскольку арсеналы США истощены и запаса ракет хватит всего на восемь дней войны. Об этом заявил бывший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней. Это значит, что мы сможем воевать в течение восьми дней, а затем нам придется прибегнуть к ядерному оружию", - написал он на своей странице в X.

Макгрегор сомневается, что президенту США Дональду Трампу докладывают об этом. "Его должны проинформировать о реальном состоянии наших запасов", - отметил экс-советник шефа Пентагона.