Российская военная экономика может преодолеть все трудности, а ответные меры могут больно ударить по Украине и Европе, отметила газета

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поступает неразумно, рассматривая Россию как страну, на которую можно повлиять угрозами. Такое мнение приводится в статье испанской газеты Público.

Как пишет издание, история показывает, что такой подход Запада к России всегда был обречен на провал. Как отмечает газета, российская военная экономика может преодолеть все трудности, а ответные меры могут больно ударить по Украине и Европе.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также указал, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер.