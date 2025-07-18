Губернатор Гэвин Ньюсом назвал прекращение федерального финансирования строительства "мелочной политической местью, мотивированной личной неприязнью президента"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Управление высокоскоростных железных дорог Калифорнии подало в суд на администрацию Дональда Трампа за отказ финансировать проект калифорнийской высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Речь идет о выделении из федерального бюджета $4 млрд, сообщило агентство Reuters.

Иск, оспаривающий отмену как "произвольное и капризное" злоупотребление полномочиями, подан ведомством, которое курирует проект, в Окружной суд США в Лос-Анджелесе.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, решение Министерства транспорта США было принято в тот момент, когда полным ходом шла подготовка к прокладке путей на первом отрезке магистрали между Бейкерсфилдом и Мерседом. Ньюсом назвал прекращение федерального финансирования ВСМ "мелочной политической местью, мотивированной личной неприязнью президента Трампа к Калифорнии и проекту высокоскоростной железной дороги, а не реальными фактами".

Ранее хозяин Белого дома объявил о прекращении федерального финансирования проекта калифорнийской ВСМ, инициированного в 2008 году тогдашним губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, раскритиковав растущие сметы и затянувшиеся сроки реализации. "Платящим налоги трудолюбивым гражданам США я с радостью объявляю, что официально освобождаю всех от финансирования этого катастрофически завышенного по цене калифорнийского "высокоскоростного поезда в никуда", - заявил Трамп. Благодаря министру транспорта США Шону Даффи ни единого цента федеральных долларов больше не пойдет на эту аферу", - отметил американский лидер.

Сам глава Минтранса выразил уверенность, что администрация Трампа "отразит любой иск", оспаривающий отмену ВСМ.

На данный момент уже сооружено около 50 объектов инфраструктуры, включая мосты и путепроводы. При этом общая протяженность всей железнодорожной сети должна составить 1 249 км. Предполагается, что поезда на этой железной дороге должны преодолевать расстояния со скоростью свыше 350 км/ч.