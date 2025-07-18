Радикальное палестинское движение обратилось с призывом к международному сообществу немедленно принять меры для прекращения израильской блокады

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Голод в секторе Газа достиг масштаба катастрофы из-за продолжающейся блокады анклава Израилем. Об этом говорится в заявлении палестинского радикального движения ХАМАС, размещенном в его Telegram-канале.

"Голод в Газе достиг катастрофического уровня из-за продолжающейся удушающей блокады со стороны сионистской армии. Использование фашистским оккупационным правительством голода в качестве оружия и лишение жителей Газы предметов первой необходимости в качестве инструмента геноцида, продолжающегося уже более 21 месяца, является одним из тягчайших преступлений современной истории против невинных детей и мирных жителей", - отмечается в заявлении.

ХАМАС обратился с призывом к международному сообществу незамедлительно принять меры для прекращения израильской блокады. "Мы требуем от арабо-исламских стран и ООН немедленных действий по снятию блокады, обеспечению беспрепятственного ввоза продовольственной и гуманитарной помощи, прекращению массовых убийств, геноцида и голода", - подчеркнуло палестинское движение.

Как сообщил ранее на этой неделе катарский телеканал Al Jazeera, израильская осада поставила 2,1 млн человек в Газе на грань голода.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.