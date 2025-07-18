FT: Зеленский теряет поддержку элиты из-за авторитарного обращения с неугодными

По словам корреспондента газеты в Киеве Кристофера Миллера, в обществе также растет недовольство

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования неугодных ему публичных фигур. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Financial Times (FT) в Киеве Кристофер Миллер.

"Они (представители элиты - прим. ТАСС) обеспокоены злоупотреблениями и консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <...>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией. [Их волнует], что реформы, необходимые для сближения Киева с ЕС, отошли на второй план или вовсе были забыты просто потому, что первоочередным вопросом стал вооруженный конфликт", - заявил Миллер.

При этом, как отметил журналист, Зеленский не реагирует на эти претензии. Его офис, в чем его сотрудники сами заверили Миллера, считает, что твердо стоит на ногах и что силовое давление - рейды Государственного бюро расследований Украины (ГБР) - проводится на основе фактов. Речь идет в том числе о преследовании председателя правления украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и обысках у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, в обществе также растет недовольство. Несколько лет военного положения в стране измотали украинцев, подчеркивает корреспондент FT. Шаги киевских властей в сторону авторитаризма могут привести к внутриполитической дестабилизации.

12 июля упомянутый журналистом FT глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Зеленского в "уверенных шагах в сторону коррупционного авторитаризма". По его словам, об этом, в частности, говорят законопроект об амнистии за коррупцию при закупках оружия и показательное неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса. "Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона. Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или разоблачителей", - подчеркнул Шабунин.