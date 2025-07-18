Бизнесмен заявил, что с помощью организации "Америка" собирается вернуть гражданам свободу

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Лишь 27% американских избирателей поддерживают решение предпринимателя Илона Маска создать новую политическую партию в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 48% респондентов считают инициативу ошибочной. Еще 25% опрошенных не определились с ответом.

Опрос проводился в период с 13 по 15 июля онлайн и по телефону, в нем приняли участие порядка 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3 п.п.

Маск заявил 5 июля, что создаст политическую партию по итогам голосования на его странице в соцсети X. Целью ее формирования бизнесмен провозгласил "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%. Предприниматель 6 июля подал заявку на регистрацию партии в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), она получит название "Америка" (America Party, AMEP).