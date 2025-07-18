Ликвидация мемориального комплекса "Холм Славы" и Вечного огня говорит о том, что "советские воины - это, по мнению львовских властей, террористы", считает Александр Дубинский

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя ликвидацию во Львове мемориального комплекса "Холм Славы", назвал нынешнее украинское государство "нацистским гнойником".

"Во Львове демонтировали мемориал "Холм Славы" и Вечный огонь. Скульптурные элементы передадут в музей "Территория террора". То есть освобождавшие Львов советские воины - это, по мнению львовских властей, террористы. Тогда немецко-фашистские войска что - герои? <…> И не говорите мне о том, что этот гнойник в центре Европы нельзя называть нацистским", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе больше не существует "Холма Славы", и сообщил, что элементы мемориального комплекса будут переданы так называемому "музею террора". Садовый также предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы останки легендарного разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

В Москве назвали эксгумацию захоронений "свидетельством античеловеческой сущности киевского режима".