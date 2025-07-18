Издание отмечает, что Мазлюм Абди, лидер курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), не выполняет условия подписанного в марте соглашения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа

СТАМБУЛ 18 июля. /ТАСС/. Турция подготовила различные планы действий, в том числе военный, если курдские силы на севере Сирии откажутся от разоружения, утверждает газета Hürriyet.

Издание отмечает, что Мазлюм Абди, лидер курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которую в Анкаре рассматривают в качестве ответвления запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), не выполняет условия подписанного в марте соглашения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа. По плану курдские бойцы должны быть включены в состав вооруженных сил переходного правительства.

"В условиях нестабильности в Сирии силы СДС с РПК и ОНС (YPG, "Отряды народной самообороны" - прим. ТАСС) не сдадут оружие. У Турции есть планы действий на случаи различных рисков. Она не допустит раскола Сирии и перехода региона (на севере) под контроль СДС/РПК/ОНС", - отмечает обозреватель газеты Аблюлькадир Сельви.

По его словам, Турция в условиях, когда Израиль стремится дестабилизировать Сирию, выступает за обеспечение ее территориального единства и стабильности. Она взаимодействует с США в вопросе разоружения курдских сил и их интеграции в систему новой администрации в Дамаске, проводя политику "стратегического терпения". "Если это не даст результатов и СДС/РПК/ОНС не пойдут по пути разоружения, будет задействован военный вариант", - указывает обозреватель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел телефонный разговор с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого заявил о поддержке территориальной целостности и единства Сирии. В Минобороны Турции отметили, что готовы оказать помощь Дамаску в укреплении его обороноспособности и борьбе с терроризмом, если поступит такая просьба.

В Анкаре ситуацию с курдскими силами в Сирии рассматривают под углом процесса разоружения РПК, который был начат 11 июля на севере Ирака. Турецкие власти рассчитывают, что сдача оружия боевиками РПК завершится в течение нескольких месяцев.