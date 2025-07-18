Polsat: если НАТО распадется, Европе будет нужен новый договор о безопасности

Создание общей армии стран ЕС экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей назвал "бессмысленным"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европа в случае распада НАТО будет нуждаться в новом договоре о безопасности, а Евросоюзу будет нужно создать свои европейские силы по образцу НАТО, заявил в интервью телеканалу Polsat экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.

"Может быть так, что НАТО распадется, [поскольку] в ЕС нет внутреннего согласия, и тогда Европа встанет перед необходимостью разработки нового договора о безопасности", - сказал генерал. В таком случае будет необходимо переформатировать ЕС "в такую европейскую оборонительную линию", которая будет действовать так, как "сейчас функционирует НАТО, не как общая армия, а на основе совместных оперативных способностей", считает Козей.

Создание общей армии стран ЕС генерал назвал "бессмысленным".

По его мнению, распад НАТО возможен в случае, если США "будут меньше заинтересованы" в военном союзе со своими европейскими союзниками.