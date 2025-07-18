Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. ТАСС собрал главное о содержании нового пакета рестрикций.

Сообщается, что 18-й пакет санкций Евросоюза, который затронет более 50 физлиц, предприятий и организаций, в частности, включает: