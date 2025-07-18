Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе. ТАСС собрал главное о содержании нового пакета рестрикций.
Сообщается, что 18-й пакет санкций Евросоюза, который затронет более 50 физлиц, предприятий и организаций, в частности, включает:
- понижение потолка цен на нефть РФ до примерно $47,6 за баррель;
- санкции против "Северных потоков";
- запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
- санкции против еще 105 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть;
- рестрикции против нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии;
- санкции против нескольких китайских банков, поддерживающих Россию;
- рестрикции в отношении 22 российских банков;
- новые экспортные ограничения на оборудование двойного назначения.