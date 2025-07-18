Владимир Зеленский заставляет украинский народ заплатить высокую цену за его долги, заявил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не хочет расставаться с властью и ради этого безропотно отдает Западу ресурсы своей страны и заставляет народ расплачиваться за его долги. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский хочет остаться у власти навечно, поскольку он и его банда вошли во вкус от безнаказанности и возможности грабить бесконтрольно, прикрываясь войной. Нелегитимный заставляет украинский народ заплатить высокую цену за нахождение его у власти", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Подписание ресурсной сделки с США, которое лишило граждан Украины доступа к недрам своей страны, продолжил Медведчук, решило проблему выборов, и американский президент Дональд Трамп больше не требует смены власти на Украине. "Пока Зеленский будет безропотно отдавать то, что по Конституции принадлежит украинскому народу, он может за свою власть не беспокоиться", - заявил политик.

Кроме того, Зеленский не хочет отвечать за свои преступные действия. "Он требует, чтобы во всем мире его объявляли героем, и спасителем украинского народа, несмотря на то, что его политика привела к массовой гибели людей, страданиям и лишениям для всех, кто непричастен к его преступной власти", - указал лидер "Другой Украины".