Владимир Зеленский хочет покрывать убытки от своей преступной политики за чужой счет, подчеркнул экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украина при Владимире Зеленском не может себя прокормить самостоятельно и постоянно нуждается во внешнем финансировании. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украина Зеленского не может существовать без внешнего финансирования, при этом ее граждане все больше погружаются в нищету. Пренебрежительное определение "банановая республика" не является определением украинской экономической ситуации, все гораздо хуже. Украина превратилась в страну-банкрота, неспособную держаться на плаву, самостоятельно управляться со своими ресурсами даже в качестве банановой республики, которая живет торговлей бананов и пусть бедно, но может себя как-то прокормить", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Зеленский, подчеркнул политик, хочет покрывать убытки от своей преступной политики за чужой счет. Платить, продолжил Медведчук, должны все.

"Граждане Украины должны нести бремя его международных долгов и высоких налогов, а весь мир должен давать ему средства и ресурсы без счета и какого-либо контроля", - заявил он.