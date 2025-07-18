Временный контроль на границах Польши с Германией и Литвой будет действовать до 5 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проверки на границе с Литвой в рамках временного контроля исключительно выборочные, установка каких-либо шлагбаумов или контрольных пунктов не предусмотрена. Об этом сообщил агентству Polska Agencja Prasowa (РАР) представитель Главного управления пограничной охраны Польши Конрад Швед.

"Совершенно не будет шлагбаумов или каких-то пропускных пунктов. Контроль будет проводиться избирательно, на основе нашего анализа [степени] риска", - сказал он. Пограничник добавил, что досматриваются главным образом автобусы или автомобили с затемненными стеклами. При остановке транспортного средства для контроля водитель обязательно должен открывать багажник.

По последним данным, в ночь с 17 на 18 июля на границе с Литвой были задержаны семь нелегальных мигрантов и их проводник, гражданин Латвии.

Временный контроль на границах Польши с Германией и Литвой вступил в силу 7 июля и будет действовать до 5 августа.