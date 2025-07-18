Зеленский назначил Умерова секретарем Совбеза

Другим указом Владимир Зеленский снял с этой должности Александра Литвиненко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом свидетельствует указ на сайте Зеленского.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте. Другим указом Зеленский снял с этой должности Александра Литвиненко.

Ранее на Украине перед переформатированием правительства страны ходили слухи, что Умеров, после того как будет снят с должности министра обороны страны, отправится послом в США. Однако 17 июля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что его кандидатуру не принял Вашингтон. Железняк также предполагал, что Умеров станет секретарем СНБО.

Умеров был главой украинского военного ведомства с сентября 2023 года по 16 июля нынешнего года. Его должность занял бывший премьер страны Денис Шмыгаль. Рустем Умеров также возглавляет делегацию Киева на переговорах с РФ. Указа Зеленского о смене главы украинской переговорной группы не было.