Власть будет делить граждан на тех, кто ей нравится, и тех, кто не нравится, последних она будет лишать не только имущества, но и гражданства, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинцев, если Владимир Зеленский останется у власти, ждет участь людей второго-третьего сорта, он фактически продает страну коллективному Западу. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Банда Зеленского создала систему обмана украинских граждан с целью продажи страны коллективному Западу. Обман нужен для того, чтобы граждане Украины не догадались, что им уготована участь людей второго-третьего сорта, бесправных, лишенных своих корней, языка и традиций", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Политик уверен, что если при власти останется Зеленский и его приближенные, то даже "мирная жизнь" будет не лучше, а хуже, чем даже та, что есть сейчас. "Зеленский активизирует политику раздачи иностранцам не только государственной собственности, но и частной, принадлежащей украинскому капиталу. Если война закончится, то украинские активы начнут дорожать и Зеленский щедрой рукой готов их раздавать", - пояснил он.

"Мир, каким его готовит Зеленский, не понравится не только бизнесменам, но и простым гражданам. Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который позволяет лишить гражданства любого, хотя это и запрещено конституцией. Власть будет делить граждан на тех, кто ей нравится, и тех, кто ей не нравится. Последних она будет лишать не только имущества, но и гражданства", - добавил Медведчук.